Beursblog: AEX toont licht herstel

Fiets gedode Esmee gevonden: 'Dit is heel onwaarschijnlijk'

De fiets van de gedode Esmee (14) is woensdag teruggevonden in een flat in Leiden. Het levenloze lichaam van het meisje werd op oudjaarsdag gevonden in de bosjes bij station Leiden Lammenschans. Buurtbewoners kijken op van de vondst van de fiets, aan de andere kant van de stad.