Boekhoorn zet Hema-financiers onder druk

Dat bevestigt een woordvoerder van de investeringsmaatschappij zaterdagmorgen desgevraagd na berichtgeving van het FD.

De klok tikt: komende juni moet eigenaar Boekhoorn een lening van €50 miljoen aflossen. Het voortbestaan van het wankele bedrijf staat op het spel. Als Hema omvalt, zitten de schuldeisers met lege handen.

Verkeerd

„We zeggen intern: Hema is een toptent, maar met een verkeerde schuldstructuur”, zegt Corné Melissen, partner bij Boekhoorns investeringsmaatschappij Ramphastos Investments in het FD. De corona-crisis maakt dat nog acuter. Buitenlandse Hema-vestigingen zijn gesloten, in Nederland is de omzet met meer dan een derde gedaald.

Hema-topman Tjeerd Jegen vreest zelfs voor het voorbestaan van de winkelketen, zo schreef hij vorige week in een brief aan de verhuurders van Hema-panden. Om dat te voorkomen moesten Hema’s belangrijkste zakenpartners, onder wie de verhuurders, al een offer brengen. Nu doet Hema’s eigenaar ook een beroep op de schuldeisers.