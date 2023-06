Premium Het beste van De Telegraaf

Column: wooncrisis doorkruist levensweg van jongeren

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Woningtekort doorkruist de levensloop van jonge mensen en leidt zelfs tot uitstel van het krijgen van kinderen. Ⓒ GETTY IMAGES

Wie meent dat de samenleving verhardt, dat wij alleen nog in vijandig getoonzette tweets met elkaar communiceren en voor elk wissewasje de A12 of het Malieveld bezetten, kijkt over de wooncrisis heen. Er is al eens een keer een woondemonstratie geweest. Maar verder mag het verzet geen naam hebben.