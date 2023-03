Ordina luistert naar Teslin en sluit aan bij Sopra Steria

Ordina maakte vorige week bekend dat het met diverse bedrijven in gesprek was over een overname. Op de achtergrond speelde een verschil van inzicht met grootaandeelhouder Teslin over de wijze waarop het bedrijf het tekort aan ict-personeel wilde oplossen. De directie had zijn zinnen gezet op een overname in Portugal, maar Teslin vond dat niet goed bij Ordina passen omdat het te risicovol zou zijn. De grootaandeelhouder drong in plaats daarvan aan op ’aansluiten bij een sterke partner’.

Teslin, dat een belang van ruim 15% heeft, liet vorige week dan ook weten ’de strategische rationale’ van overnamegesprekken te begrijpen, gezien de consoliderende markt en heeft zich inmiddels ook achter het overnamebod geschaard. Dat geldt ook voor de investeringsmaatschappij Mont Cervin van Jan Niessen, die jaren geleden nog een beursexit van Ordina tegenhield.

Concurrenten

De naam van Ordina zal na de overname verdwijnen. Volgens Ordina-ceo Jo Maes zal de combinatie straks ’een leidende positie’ innemen op de markt voor software voor overheden en financiële instellingen. Daarnaast richt de combinatie zich op de automatiseringsmarkt voor logistiek en transport waarin beide actief zijn. Ook is gesproken over marktkansen rond software voor defensie en luchtvaart, waarin Ordina niet en Sopra Steria al wel actief is. Als de overname doorgaat zal de Benelux waar de combinatie goed is voor zo’n €700 miljoen aan omzet met vierduizend werknemers, goed zijn voor 11% van de inkomsten van Sopra Steria. Daarmee zal de regio na Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de op twee na grootste markt voor het bedrijf zijn.

Sopra Steria bestaat sinds 1968 en ontstond toen kort na de oprichting van Cap Gemini (tegenwoordig Sogeti) ruzie uitbrak tussen de aandeelhouders. Bijna de helft van zijn omzet van ruim €5 miljard kwam vorig jaar uit Frankrijk. Sopra Steria heeft de afgelopen drie jaar zeker vier aanzienlijke overnames gedaan en is in dertig landen actief, waaronder ook Nederland en België, de twee markten waarop Ordina zijn omzet van bijna €500 miljoen vorig jaar verdiende. Het hoofdkantoor van de Benelux-activiteiten van Sopra Steria verhuist na de overname van België naar Ordina’s huidige zetel in Nieuwegein. Van daaruit zal Ordina-ceo Jo Maes de activiteiten in Nederland, België en Luxemburg van de automatiseerder zal leiden. Maes zei te verwachten dat de overname in het vierde kwartaal van dit jaar wordt afgerond en wilde niet zeggen met welke andere partijen is gesproken.