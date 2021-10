Nu ook Nederlandse claim tegen Philips om slaapapneu-apparaten

Philips nam die stap nadat was gebleken dat bij het gebruik van verkeerde schoonmaakmiddelen geluidswerend schuim dat in de apparaten zit verwerkt, kan afbrokkelen. Daarbij kunnen deeltjes in de luchtwegen van patiënten terechtkomen. Bij het verweren van het schuim kunnen ook kankerverwekkende gassen vrijkomen.

’Bezorgdheid wegnemen’

Volgens de advocaten Mark de Hek en Saskia de Groot, die de vier Nederlanders bijstaan, gaat het om mensen die jarenlang gebruik hebben gemaakt van het apparaat, „waarvan Philips nu aangeeft dat het ernstig levensbedreigend letsel kan veroorzaken”. „De producent moet deze bezorgheid wegnemen door onafhankelijk onderzoek te vergoeden”, schrijven de advocaten in een persbericht. In Nederland maken volgens hen ongeveer 50.000 patiënten gebruik van het apparaat.

Een woordvoerder van Philips kan niet inhoudelijk ingaan op de aansprakelijkstelling. Volgens hem blijft het concern de veiligheidsmelding met betrekking tot de apparaten zeer serieus nemen. De onderneming streeft ernaar het probleem zo goed en snel mogelijk op te lossen, aldus de zegsman.

Het probleem zou zich vooral voordoen in de Verenigde Staten, waar - tegen de instructies van Philips in - weleens met ozon wordt gewerkt om apparaten schoon te maken. In Noord-Amerika hebben diverse partijen Philips al voor de rechter gedaagd om schadevergoeding te eisen.

Terugroepactie

Philips is inmiddels een terugroepactie begonnen om apparaten te repareren of te vervangen. In totaal heeft de onderneming €500 miljoen opzijgezet om de problemen op te lossen.