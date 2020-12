Column: coronaplan faalt door Hollandse arrogantie

Terwijl overal ter wereld al volop wordt gevaccineerd, zit Nederland nog in de opbouwfase. Ⓒ ANP/HH

Voordat corona Nederland bereikte, was het algemene gevoel: dit varkentje gaan wij wel even wassen. Dat werd ook expliciet uitgesproken door zorgexperts, de mensen waarop we zeker in die eerste maanden blind vertrouwden. Typerend was een uitzending van talkshow Op1 waarin twee van die deskundigen vertelden hoe goed Nederland klaar was voor de pandemie.