Belgen willen tanden zetten in worstenfabrikant Stegeman

Premium Financieel

’Megawinkelcentrum is beste antwoord op online shoppen’

Bijna 90 winkelcentra bezit vastgoedreus Unibail-Rodamco-Westfield, waarvan 4 in Nederland. Het nieuwste paradepaardje is de enorme Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. De nieuwe topman Jean-Marie Tritant was donderdag even vanuit het Parijse hoofdkantoor overgekomen naar ons land.