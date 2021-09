Premium Het beste van De Telegraaf

Roep om strenger toezicht nu meer particulieren instappen Crowdfunding aantrekkelijker, maar risicovol en nog steeds in kinderschoenen

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Particulieren zien door lage en soms negatieve spaarrentes hun vermogen wegsmelten. Steeds vaker investeren zij in de hoop op rendement samen met anderen via crowdfunding in het kleinbedrijf. Dat lukt in veel gevallen ook. Toch de risico’s for. Beleggersbelangenclub VEB wil daarom strenger toezicht en regels om in te stappen.