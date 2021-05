Column: heeft Brexit al een prijskaartje?

Het is inmiddels bijna vijf maanden geleden dat er een handelsakkoord gesloten werd tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Volgens economen betekent dit akkoord een grote stap terug in de Brits-Europese handelsbetrekkingen. Volgens premier Boris Johnson valt dit reuze mee. En dan nog. Voor zijn regering zijn de economische gevolgen ondergeschikt aan het hogere doel van Britse soevereiniteit. Toch is het tijd om een eerste balans op te maken.