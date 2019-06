ArcelorMittal biedt AEX minimale winst

De AEX-index noteerde 0,2% verlies bij 557,1 punten. De AMX-index koerste toen 0,2% hoger bij 774,6 punten. Er staat weinig macronieuws op de agenda.

De Duitse DAX, de Franse CAC-40 en de FTSE 100 koersten op licht verlies.

Uit Azië kwam tegenwind. De Japanse Nikkei verloor 0,5%. Chipmakers profiteerden van de beter dan verwachte vooruitzichten van Micron.

Wall Street sloot met verlies. De Federal Reserve-voorzitter Powell meldde voorlopig geen renteverlaging door te voeren.

Beleggers keken vooruit naar de G20-top eind deze week in Japan. Volgens een peiling van zakenbank Morgan Stanley onder grote beleggers verwacht 65% dat er dan geen handelsdeal of een ontmoeting tussen de VS en China zal komen.

Brentolie noteerde 1,4% winst bij $65,90. De euro ging een fractie terug tegen de dollar bij $1,14. Goud bleef sterk, en vooral de bitcoin presteerde met een stand van bijna $13.000.

Arcelor warmt op

Bij de hoofdfondsen boekte staalmaker ArcelorMittal 1,7% koerswinst. Chipmachinemaker ASML steeg met 0,3%, zwaargewicht Shell ging in hetzelfde tempo omhoog.

KPN (-0,7%) is op zoek gegaan naar een nieuwe topman als vervanger voor de naar een Italiaans mediabedrijf vertrokken Ibarra.

Vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield leidde de verliezers met 1,3% teruggang.

Randstad liet 1,1% liggen en Philips 0,9%..

Bij de middelgrote fondsen was bodemonderzoeker Fugro gewild (+1,9%).

Onderin zag PostNL (-2,4%) weer veel verkopers.

Automatiseerder ICT Group meldde een overname in detachering.

Esperite meldde dat het Poolse PBKM de gesprekken over een overname van activiteiten van stamceltak Cryo-Save heeft gestaakt.

Laadpalenbedrijf Fastned zakte met nog eens 9% richting €18,50.

