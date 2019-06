Hoop handelsdeal stuwt Damrak

De AEX-index noteerde rond 11.25 uur 0,2% winst bij 559,6 punten. De AMX-index koerste toen 0,3% hoger bij 775,5 punten.

De Duitse DAX, de Franse CAC-40 en de FTSE 100 koersten op licht verlies. Het Duitse consumentenvertrouwen ging omlaag.

Uit Azië kwam tegenwind. De Japanse Nikkei verloor 0,5%. Chipmakers profiteerden van de beter dan verwachte vooruitzichten van producent Micron.

Wall Street sloot met verlies. De Federal Reserve-voorzitter Powell gaf geen zicht op de gehoopte renteverlaging. Futures voor opening beurzen om 15.30 uur gingen rond het middaguur omhoog nadat de Amerikaanse minister van Financiën Mnuchin meldde „hoopvol” te zijn over een handelsdeal tussen de VS en China. Die deal zou „voor ongeveer 90%” gereed zijn. Beleggers keken daarom uit naar de G20-top eind deze week in Japan voor een deal.

Brentolie noteerde 1,4% winst bij $65,90. De euro ging een fractie terug tegen de dollar bij $1,14.

Goud ging terug in waarde. Als de Fed minder verruimt, zal het edelmetaal inzakken, waarschuwde analist Georgette Boelen van ABN Amro in een rapport.

De bitcoin won in 24 uur 12% waarde bij een stand van bijna $13.000.

Arcelor warmt op

Bij de hoofdfondsen boekte staalmaker ArcelorMittal 4% koerswinst. Concurrent ThyssenKrupp zou een overnamebod voor zijn liftendivisie hebben ontvangen. Zwaargewicht ING stutte met 1,9% koerswinst, Ahold Delhaize bood 0,6% winst.

Chipmachinemaker ASML steeg met 0,3%, zwaargewicht Shell ging in hetzelfde tempo omhoog.

KPN (-0,7%) is op zoek gegaan naar een nieuwe topman als vervanger voor de naar een Italiaans mediabedrijf vertrokken Ibarra.

Vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield ging mee met de verliezers met 1,3% teruggang.

Randstad liet 0,8% liggen en Takeaway na zijn opmars 1,6%.

Bij de middelgrote fondsen was bodemonderzoeker Fugro gewild (+1,9%).

Onderin zag PostNL (-2,4%) weer veel verkopers.

Beter Bed herstelde na het verlies van dinsdag met 3,4% winst. ING ging zijn verkoop-advies heroverwegen.

Diervoederproducent ForFarmers (+0,8%) ondertekende een nieuwe kredietfaciliteit van €300 miljoen.

Laadpalenbedrijf Fastned zakte met nog eens 3,9% richting €17,50.

Zakenbank NIBC (-1,4%) zag een kapitaalbufferratio zakken bij de beoordeling door De Nederlandsche Bank.

Esperite meldde dat het Poolse PBKM de gesprekken over een overname van activiteiten van stamceltak Cryo-Save heeft gestaakt.

Meer financieel nieuws op een rij? Ontvang gratis onze DFT-nieuwsbrief. Meld je hier aan!