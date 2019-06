Zwaargewichten houden beurs boven water

De AEX-index staat om drie uur nog 0,2% in het groen, op 559,3 punten. De AMX-index wint ook 0,2%, en staat op 774,9 punten. De koersen veerden collectief op toen Amerika’s minister van Financiën Mnuchin op nieuwszender CNBC zei ’hoopvol’ te zijn over een handelsdeal met Peking, maar vallen terug na Amerikaanse cijfers over orders voor duurzame goederen.

Op andere beurzen in Europa verdampen de winsten van eerder vandaag ook: de Franse CAC-40 staat rond de slotkoers van dinsdag, net als de FTSE100 in Londen. Alleen in Frankfurt houden beleggers nog droge voeten, met 0,3% winst. De Amerikaanse beurzen lijken, na het bloedbadje van gisteren, weer hoger te gaan openen.

„De markten houden het hoofd koel”, constateert Vincent Juvyns, marktstrateeg bij vermogensbeheerder JPMorgan. „De interne vraag stut nog altijd de economieën in Amerika, Europa en China, het Duitse consumentenvertrouwenscijfer heeft dat vanochtend nog eens bevestigd. De sterke arbeidsmarkt ligt daaraan ten grondslag.”

Later deze week volgen nog Europese inflatiecijfers en het Amerikaanse consumentenvertrouwen. „Maar beleggers kijken vooral uit naar het weekend. Dan is er naast de G20 ook een top van EU-leiders over de Brusselse topfuncties, en komt er een nieuw cijfer naar buiten over Chinese inkoopmanagers.”

Handelsdeal

Ook vermogensbeheerder Richard Abma (OHV) kijkt met argusogen naar de G20-ontmoeting van de presidenten Trump en Xi, vrijdag en zaterdag in Japan. „Dat Mnuchin nu zegt dat de deal voor 90% rond is, zegt mij niet zo veel. In die laatste 10% kan er nog heel veel misgaan. En misschien was de deal een paar maanden geleden al voor 89% gesloten, en is er dus eigenlijk nauwelijks vooruitgang geboekt.”

Abma ziet nog niet dat beleggers zich indekken voor een fiasco in Japan. „Heel veel definitieve beslissingen gaan daar toch nog niet worden genomen, dus blijft de markt op dit niveau staan.”

In de lift

De AEX-index wordt vooral in het groen gehouden door een paar zwaargewichten. Het nieuws over een aanstaande handelsdeal is natuurlijk goed voor een staalproducent als ArcelorMittal. Dat bedrijf zat toch al in de lift na berichten over een overnamebod voor de liftendivisie van branchegenoot ThyssenKrupp. Mittal gaat met 6,3% winst aan kop in de AEX.

Ook ING (+2%) en ASML (+1,3%) horen bij de winnaars, net als zwaargewicht Shell (+0,6%). Aan de andere kant van de hoofdgraadmeter doet Takeaway na twee winstbeurten een stapje terug met -2,2%. Vastgoedreus Unibail-Rodamco-Westfield raakt 1,5% kwijt, en nadert de laagste koers in tien jaar tijd. „Opvallend”, zegt Abma, „want naar een obligatie van het bedrijf was nog een opvallend hoge vraag. Daar heeft Unibail €500 miljoen mee opgehaald, met een 15 basispunten lagere rente dan verwacht.”

Bij de middelgrote fondsen gaat Air France KLM aan kop met +4,3%. Daarachter volgen Aperam (+3,6%) en Fugro (+2,7%). Bij Eurocommercial properties gaat er juist 4,5% af. Fagron verliest 3,7%. Het bedrijf moet €22 miljoen boete betalen in de Verenigde Staten, en neemt een voorziening van €14 miljoen op.

Beter Bed herstelt na het verlies van dinsdag met 0,2% winst. ING gaat zijn verkoop-advies heroverwegen. Diervoederproducent ForFarmers (-0,3%) ondertekende een nieuwe kredietfaciliteit van €300 miljoen. Laadpalenbedrijf Fastned zakte met nog eens 10,3% richting €17,50.

Zakenbank NIBC (-0,1%) zag een kapitaalbufferratio zakken bij de beoordeling door De Nederlandsche Bank.

Meer financieel nieuws op een rij? Ontvang gratis onze DFT-nieuwsbrief. Meld je hier aan!