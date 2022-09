Zwitserse bank UBS van topman Hamers beloont aandeelhouder extra

De in Zürich gevestigde kredietverstrekker zal op zijn jaarvergadering een dividend voorstellen van 55 cent per aandeel, tegen 50 cent een jaar eerder. Daarbij zal voor meer dan 5 miljard dollar (4,9 miljard euro) aan eigen aandelen worden ingekocht, zei het bedrijf dinsdag in een verklaring. Daarmee komt het aandeleninkoopprogramma boven het eerder gestelde doel uit. Momenteel staat de teller wat betreft ingekochte eigen aandelen op 4,1 miljard dollar.

Bekijk ook: Tuchtraad zet morrend punt achter onderzoek schending bankierseed Ralph Hamers

UBS annuleerde eerder de overname van de Amerikaanse robo-adviseur Wealthfront die algoritmen gebruikt om gebruikers te helpen hun geld te beheren. Met die deal was een bedrag van 1,4 miljard dollar gemoeid. Het Amerikaanse bedrijf heeft meer dan 47.000 klanten en 27 miljard dollar aan vermogen onder beheer. Er ging een streep door de deal toen techaandelen tuimelden. Het zou voor Hamers de grootste transactie zijn geweest sinds hij krap twee jaar geleden aan het roer kwam te staan bij UBS. Volgens de Nederlander kan de bank wedijveren met grote spelers op Wall Street als het gaat om het adviseren van de rijken.