EU-sanctie raakt Moskou, maar ook pijn bij dieselrijder

Premium Financieel

Column: nog genoeg laaghangend fruit in strijd tegen energiecrisis

De boodschap van het Internationaal Energieagentschap (IEA) in haar World Energy Outlook 2022 was klip en klaar. Ondanks de verwachte groei van 8% van de mondiale investeringen in schone energie in 2022, blijft het niveau van deze investeringen nog lang niet voldoende om de energie- en klimaatcrisis...