Oudere moeilijk te porren voor overwerk

Toch is het niet zo dat de allerjongste werknemers het meest overwerken, constanteren onderzoekers van pensioendenktank Netspar. „Het aantal overwerkuren stijgt geleidelijk tot de leeftijd 50-54 jaar.” Boven die leeftijd zag men „een beduidende afname” in de effectviteit van maatregelen om overwerk aantrekkelijker te maken.

Gezondheid

„Misschien komt dat voor uit een verslechterende gezondheid en de behoefte aan een langere periode van herstel”, opperen de onderzoekers. Door het verbeteren van de arbeidsomstandigheden is daar volgens hen nog wel iets aan te doen. Met name betrokkenheid bij de taak en zelfstandigheid tijdens het werk, zorgen ervoor dat mensen meer willen overwerken. De onderzoekers werkten met een vragenlijst die door 22.000 mensen is ingevuld.

Als meer mensen overwerken, helpt dat om het tekort aan arbeidskrachten op te vangen dat ontstaat door vervroegde uittreding en de verouderende beroepsbevolking, stelt de denktank. Volgens de onderzoekers is het daarom noodzakelijk om overwerk minder belastend en stressvol te maken.

Arbeidsomstandigheden

Netspar doet de aanbeveling dat werkgevers de arbeidsomstandigheden voor overwerk gunstiger moeten maken om ervoor te zorgen dat hun personeel inzetbaar blijft. „Hoewel oudere werknemers minder gevoelig zijn voor gunstige werkomstandigheden, wegen deze wel zwaarder dan de negatieve effecten met betrekking tot leeftijd en gezondheid”, aldus de onderzoekers.