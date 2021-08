Wolters Kluwer verhoogt winstprognose

Voor het gehele jaar houdt Wolters Kluwer er rekening mee dat de operationele winstmarge zal uitkomen rond de 25%. Eerder werd nog een marge van 24,5% tot 25% voorzien.

Ook gaat het bedrijf voor 2021 uit van een hogere aangepaste winst per aandeel in vergelijking met de €3,13 een jaar eerder. De prognose is een stijging met een hoog enkelvoudige percentage tegen een eerdere verwachte toename met 5%.

Autonome groei

De informatie- en dataleverancier zag de omzet in de eerste jaarhelft uitkomen op €2,3 miljard met een autonome groei van 6%. Wolters Kluwer haalt zo’n 60% van zijn opbrengsten uit de Verenigde Staten en nog eens 30% uit Europa. In de eerste zes maanden van dit jaar boekte Wolters Kluwer een omzet van van €2,3 miljard. Onder de streep bleef daar €360 miljoen van over. Topvrouw Nancy McKinstry sprak van een sneller dan verwacht herstel van de coronacrisis.

Wolters Kluwer levert onder meer informatiediensten over gezondheidszaken en op juridisch gebied, maar ook voor andere bedrijfsdiensten zoals belastingexpertise. Tijdens de coronapandemie leverde het bedrijf in de VS software waarmee bedrijven simpel de zogeheten PPP-leningen aan konden vragen waarmee de Amerikaanse overheid bedrijven ondersteunde zodat zij personeel in dienst konden houden. De omzet daarvan valt nu weg, maar Wolters Kluwer verwacht dat goed te maken doordat de afdeling die juridische diensten levert het drukker zal krijgen.

Tegelijkertijd komen er door de heropening van de economie ook wat extra kosten. Zo zegt Wolters Kluwer weer wat meer uit te gaan geven aan promotie, maar ook aan reizen voor het personeel en investeringen in verdere groei. Ook wil het bedrijf weer voorzichtig mensen terug laten komen naar kantoor.

"Zwakkere dollar vertroebelt betere resultaten"

Dit vindt DFT-verslaggever Bernard Vogelsang:

„Wolters Kluwer is in het afgelopen halfjaar krachtig gegroeid. Dat is een knappe prestatie, zeker omdat ruim 90% van de werknemers nog steeds vanuit huis werkt. Omdat Wolters Kluwer zo’n 60% van zijn inkomsten in Noord-Amerika behaalt, vertroebelt de zwakkere dollar de betere resultaten echter. Terwijl de informatie- en dataleverancier in feite een omzetgroei van 5% heeft behaald, moet de onderneming een omzetdaling van 1% in euro’s rapporteren. Ook de winst is door de zwakkere dollar 4% gedaald naar €360 miljoen. Na het afgelopen halfjaar hadden sommige beleggers wellicht gehoopt op een uitbreiding van het aandeleninkoopprogramma van €350 miljoen. Dat gebeurt niet. Wolters Kluwer gaat in het tweede halfjaar wel meer investeren. Aandeelhouders mogen zich tevens verheugen op een 15% hoger interim-dividend.”

