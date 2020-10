’We werken nu veel minder thuis dan in maart’

Tijdens de lockdown in maart, april en mei deden we dat massaal. Volgens cijfers van het economische bureau ING werkte 44 procent van de mensen in april 4 of 5 dagen thuis. „Later zakte dat terug naar 28 procent in de zomer”, vertelt ING-econoom Rico Luman. „Dus thuiswerken doen we nog steeds best wel veel.”

Oproep

Maar de oproep twee weken geleden heeft er niet voor gezorgd dat dat weer in dezelfde mate gebeurde als tijdens de lockdown. „Begin van de maand, na die persconferentie zaten we op 32 procent”, aldus Luman. „Er is dus nog steeds ruimte voor meer mensen om thuis te gaan werken.”

De oproep tot thuiswerk is bedoeld om de reisbewegingen en dus de contactmomenten flink terug te dringen. Dat betekent ook dat er minder gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer. „In het voorjaar daalde de ticketomzet in het openbaar vervoer met 75 procent”, aldus de ING-econoom. „Vorige week was dat zo’n 50 procent lager dan normaal.”

Dicht

In het voorjaar nam het reizen per trein, bus en tram ook flink af doordat de scholen dicht gingen. Dat effect is nu veel minder, zegt Luman. „Studenten zitten nog grotendeels thuis, dus die zullen niet zorgen voor minder OV-reizen. En middelbare scholen blijven gewoon open.” Alleen meer thuis werken kan dus voor minder reizen zorgen. „Zoveel mensen als er in het voorjaar thuis werkten, zal nu waarschijnlijk niet gehaald worden. Maar werkgevers hebben er wel veel invloed op. Als zij hun personeel opdragen thuis te blijven, dan zijn veel mensen geneigd om dat op te volgen.”