Bill Browder: ’Russische president is leider van staatsmaffia’ ’Poetin staat niet langer met één been in de beschaafde wereld’

Door Wouter van Bergen en Dorinde Meuzelaar Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Het westen is niet naïef geweest over Rusland, maar cynisch en hebberig. Dat zegt de tot Brit genaturaliseerde Amerikaan Bill Browder, die al jaren een verbeten strijd met president Poetin uitvecht. Browder zette in de jaren negentig een succesvol investeringsfonds op in Rusland, maar kreeg het aan de stok met de autoriteiten nadat bedrijven die hij bezat van hem werden gestolen en misbruikt voor fraude. Toen Browders advocaat Sergej Magnitski ontdekte dat corrupte ambtenaren zo $230 miljoen aan Russisch belastinggeld achterover hadden gedrukt, werd hij opgepakt, in de gevangenis gegooid, gemarteld en uiteindelijk vermoord.