KBC verlaagt koersdoel Kiadis

De plek van Holmes wordt niet opnieuw gevuld, andere bestuurders verdelen zijn takkenpakket. Deze aanpak laat zien dat Kiadis een bedrijf is dat nog in een start-upfase zit, aldus de analisten. Verder noemen ze de financiële positie van Kiadis "precair". Het bedrijf heeft slechts voldoende geld in de kas voor minder dan één vol jaar. Daarnaast wijzen de marktvorsers op het verleden, toen Kiadis relatief snel door zijn kasreserves ging. Dat zal ook de komende tijd zo blijven vanwege aanzienlijke investeringen in onderzoek en afbetalingen van schuld.

Het aandeel Kiadis stond omstreeks 09.20 uur 0,2 procent hoger op 2,49 euro.