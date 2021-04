Iedere dag zitten 70.000 zorgmedewerkers ziek thuis

Dat blijkt uit ziekteverzuimcijfers van verzuimdatabedrijf Vernet, een dochteronderneming van pensioenuitvoerder PGGM. Het ziekteverzuim in ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg kwam in de eerste maanden van dit jaar landelijk uit op 7,6%.

Klachten

In andere sectoren daalde het ziekteverzuim juist licht, zo laten de kwartaalcijfers van Arbo Unie zien. In het onderwijs en bij de overheid was het aantal verzuimdagen, na een piek, weer vergelijkbaar met het eerste kwartaal van 2020.

In de industriële sector lag het aantal verzuimdagen vorig jaar gemiddeld juist 19% hoger dan een jaar eerder. In die sector werd tijdens de coronapandemie grotendeels op locatie doorgewerkt.

De Arbo Unie zag vorig jaar een verschuiving in het soort ziekteverzuim. In het voorjaar, het begin van het coronajaar, was er relatief meer verzuim vanwege psychische klachten, onder meer in de zorg en de zakelijke dienstverlening.

Na de zomer meldden iets meer mensen zich ziek vanwege longaandoeningen, maag- en darmklachten en hart- en vaatziekten, met als gevolg dat in het najaar werknemers ook langer ziek waren omdat mensen voorzichtiger waren geworden.