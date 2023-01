Premium Het beste van De Telegraaf

Zorginstelling had zuster beter moeten beschermen tegen covid, moet betalen

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

In het begin van de coronapandemie waren er niet voldoende beschermingsmiddelen. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - In de chaotische eerste weken van de coronapandemie in 2020 was er nog weinig bekend over het virus en de noodzaak van het dragen van medische maskers. Ook was er een tekort aan dergelijke beschermingsmiddelen. Kun je het een zorginstelling dan kwalijk nemen dat zij de richtlijnen vanuit de overheid volgt? Een verpleegster vindt van wel en stelt de instelling met succes aansprakelijk voor haar coronaschade.