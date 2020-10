ACM pakt klantonvriendelijke webwinkel hard aan

Klanten moeten hun geld terugkrijgen als zij een beroep doen op de bedenktijd of bij niet tijdige levering, zo luidt een van de eisen van de consumentenwaakhond. Ook moet de webwinkel zorgen dat de consument via alle aangegeven contactmogelijkheden, zoals telefonisch en per e-mail, in contact kan komen met het bedrijf

De ACM heeft de webwinkel, die modeartikelen als schoenen, tassen en badpakken verkoopt, vorig jaar al aangesproken na klachten van consumenten. Sinds begin dit jaar kwamen opnieuw meldingen binnen.

Tegoedbon

De ACM eist van We Love Musthaves verder duidelijke informatie over de levertermijn, die dan ook nagekomen moet worden. Terugbetaling met een tegoedbon mag alleen als de consument met tegoedbon heeft betaald. Als de consument binnen de bedenktijd van zijn aankoop afziet en de overeenkomst ontbindt, moet hij binnen 14 dagen daarna zijn geld terugkrijgen. Dat geldt ook bij producten die in de uitverkoop met korting worden verkocht. Hygiënische producten waarvan de verzegeling niet is verbroken, mogen geretourneerd worden.

„Consumenten die online aankopen doen, moeten erop kunnen vertrouwen dat webwinkels zich aan de regels houden. Tegen bedrijven die zich na eerdere waarschuwingen nog steeds niet aan deze regels houden, treden we hard op”, zeg Edwin van Houten, directeur consumenten van de ACM.

De webwinkel heeft tot vandaag de tijd gekregen om de aanpassingen door te voeren. De dwangsommen kunnen in eerste instantie oplopen tot €20.000.