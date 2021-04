Impact maken met volle verbanddozen

Bob Kolsteeg laat EHBO-dozen jaarlijks checken en aanvullen. Ⓒ Rob Rotgers

Hilversum - Wat pleisters en ontsmettingsmiddel meer is vaak niet te vinden in bedrijfsverbanddozen, omdat het onderhoud vaak het ondergeschoven kindje is. Die van deBesteEHBOdoos krijgen een jaarlijkse check en worden gevuld en gecheckt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.