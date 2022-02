Analyse: divisie materialen bij DSM staat te blinken in etalage

Financieel

Adyen ziet niets in fusies of overnames

Betalingsdienstverlener Adyen blijft zich richten op zelfstandige groei. Het bedrijf ziet dan ook niets in overnames of fusies om de groei te versnellen, heeft topman Pieter van der Does gezegd op de dag dat de jaarcijfers van het bedrijf naar buiten kwamen. Het Amsterdamse bedrijf verwerkte in 2021...