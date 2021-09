Haagse burgemeester viert ontspannen verjaardag op strand

Ondertussen ontving hij relaxt met zijn partner Simone Richardson een groepje van zo’n 60 genodigden. ,,Onze kinderen mochten worden wat ze wilden, hoor”, zei vader Cor van Zanen. ,,We hebben hen niet gepusht!” De architect-in-ruste deed overigens zo zijn eigen ervaring op met gemeentes: ,,Hoe kleiner de gemeente, des te lastiger de welstandscommissie!”

De voormalige Haagse burgemeester Jozias van Aartsen was al vertrokken toen de kersverse staatsraad Bruno Bruins vertelde over zijn eigen periode als waarnemend burgemeester in Leidschendam-Voorburg. Hij nam in die tijd zijn zoontje mee naar een herdenking waar het Wilhelmus werd gezongen. ,,Daarna vroeg een docent op school wat de vaders van de kinderen deden. Mijn zoon zei: ’Hij zingt!’”

Bruno Bruins met zijn vrouw Carola Vogtländer op het strand. Ⓒ Foto De Telegraaf

Op Bruins’ eerste dag als staatsraad passeerde het advies over de drie nieuwe staatssecretarissen die pas toetraden tot het demissionaire kabinet. Zij zegden hun Kamerlidmaatschap op maar volgens de raad konden zij wel degelijk tegelijkertijd Kamerlid zijn. ,,Daar had ik aanvankelijk moeite mee”, bekende Bruins. ,,We kennen immers een scheiding tussen de controlerende en de uitvoerende macht. Bovendien is een staatssecretariaat niet zomaar een baantje!” Hijzelf was staatssecretaris op Onderwijs en minister van Volksgezondheid. ,,Later las ik het advies nog een grondig door en ik moet zeggen dat het goed doortimmerd is”, besloot hij.

,,Ik heb mensen uitgenodigd met wie ik altijd contact ben blijven houden”, verklaarde de jarige over het gezelschap aan de tafels in het zand. ,,Niet iedereen die ik had willen vragen, is er. Maar in deze tijd moet je keuzes maken”, verwees hij naar de coronamaatregelen. Daarover zei hij: ,,Het roept vragen op. Maar als je alle maatregelen loslaat, kan je ook niet meer opschalen. En na de zomer kan er een toename van het aantal corona-gevallen komen.” Van Zanen had pas de opening van het nieuwe Haagse theater Amara meegemaakt: ,,De eerste receptie sinds mijn aantreden in Den Haag!”

Marianne Heeremans met haar partner Niek van der Linden. Ⓒ Foto De Telegraaf

,,Jan en ik waren allebei wethouder in Utrecht”, verklaarde Marie-Louise van Kleef haar aanwezigheid naast haar echtgenoot Steven Broers: ,,Jan heeft ons getrouwd!”

In 2005 werd Van Zanen burgemeester in Amstelveen. ,,Daar was ik raadslid”, zei Linda Roos. ,,Ik richtte Burgerbelangen Amstelveen op!” In 2014 keerde Van Zanen terug naar Utrecht, waar hij tot vorig jaar burgemeester was: ,,Met mij als gemeentesecretaris”, legde Marianne Heeremans uit.

Linda Roos (l.) met Annette van Waning en haar man projectontwikkelaar Bas Huyser. Ⓒ Foto De Telegraaf

De maatschappelijk betrokken consultant Annette van Waning ontmoette Van Zanen ook in Utrecht. Zij is onder meer bestuurder van FIN, vereniging van fondsen en foundations. Ze merkte op over islamitische liefdadigheidsfondsen: ,,Zij worden argwanend bekeken. Maar zij vertegenwoordigen een groot deel van de bevolking. Waarom zouden zij níet iets goeds voor de samenleving willen doen?”

Van Waning is in Utrecht nog steeds lid van het Utrechtse Oranjecomité: ,,Ik leerde Jan kennen, toen hij op Koningsdag voorover boog naar een paar kleine kinderen. ,,Hallo, ik ben Jan”, zei hij. ,,Van de gemeente.”