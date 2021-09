Europa graaft zich naar glasvezel

In heel Europa verwacht de sector het aantal huishoudens met glasvezel te zien groeien van ongeveer 197 miljoen in 2021 naar 302 miljoen in 2026.

Vorig jaar stond Nederland nog net onder het gemiddelde van de EU plus het Verenigd Koninkrijk, blijkt uit cijfers van FTTH. In de voorspelling voor de periode tussen nu en 2026 groeit het aantal glasvezelaansluitingen in ons land met 144% ten opzichte van 2020 tot 7,7 miljoen van de 8 miljoen aangesloten huishoudens. Dankzij een groeispurt is heeft inmiddels ongeveer de helft van de huishoudensin ons land een glasvezelaansluiting. Een minderheid daarvan maakt daar ook gebruik van.

Landen met relatief de meeste glasvezelaansluitingen zijn IJsland, Wit-Rusland en Spanje. Nederlandse telecombedrijven begonnen relatief laat met de aanleg, omdat het nog lang is doorgegaan met het upgraden van koperlijnen. Dat was lang een snellere en goedkopere manier was om grote aantallen huishoudens aan internetsnelheden van rond de 100 megabit per seconde te helpen. Voor de veel hogere snelheden die telecombedrijven in de toekomst nodig denken te hebben, biedt dat echter geen soelaas.

Overcapaciteit

Plannen die glasvezelbedrijven in Nederland hebben aangekondigd komen bij elkaar uit op een aantal dat hoger ligt dan het aantal huishoudens. KPN wil -deels samen met ABP- to 2026 ongeveer verdubbelen naar rond de zes miljoen huishoudens op zijn glasvezelnet, T-Mobile mikt met partners op een miljoen en Delta wil naar twee miljoen aansluitingen. In de praktijk zal dat erop neerkomen dat sommige huishoudens van twee glasvezelkabels zullen worden voorzien, wat ook betekent dat de stoep er waarschijnlijk twee keer een dag open moet.