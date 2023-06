Premium Het beste van De Telegraaf

Graafdrift van KPN zet kwaad bloed bij concurrentie

Door Wouter van Bergen en Vian Schouten Kopieer naar clipboard

Bussum - Plekken waar nog geen glasvezel is aangelegd in Nederland, raken snel op. „Vanaf deze zomer gaan we steeds meer de grote steden in, zei KPN- ceo Joost Farwerck tijdens het Telecom Insights-congres van Telecom Paper in Bussum.