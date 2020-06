FNV geeft gesprekken met Tata nieuwe kans

FNV wil tijdens zogenoemde ’verkennende gesprekken’ kijken of onder meer de gedwongen ontslagen die de werknemers vrezen alsnog van tafel kunnen. „Door de druk van de stakingen heeft de directie gezegd dat alles bespreekbaar is”, zegt bestuurder Roel Berghuis van FNV Metaal. „Als dat klopt, gaan we onderhandelen, zo niet, gaan we vrijdag weer staken.”

De geest is bij Tata uit de fles sinds het vertrek van directeur Theo Henrar. De bazen van Tata in India zouden hem uit de weg hebben willen ruimen om hun reorganisatieplannen te kunnen doorzetten. FNV eist onder meer dat er geen mensen gedwongen worden ontslagen, dat ’IJmuiden’ zelfstandig blijft, dat de hoogovens niet worden verkocht, en dat er geen werk wordt uitbesteed.

Eisenpakket

De beslissing om een pas op de plaats te maken volgt daags na een gesprek tussen een delegatie van FNV met de Nederlandse en Europese directies van Tata Steel en topman T.V. Narendran van het Indiase moederbedrijf. Daarin toonde Tata Steel zich bereid om alle tien punten van het eisenpakket van FNV te bespreken, zegt vakbondsbestuurder Roel Berghuis.

FNV blijft in onderhandelingen vasthouden aan zijn „integrale” eisenpakket, kondigt Berghuis aan. „Maar onderhandelen is natuurlijk altijd een kwestie van geven en nemen. Tegelijkertijd ligt de lat van FNV nu extra hoog, na twee weken staken.”

Britse steun

Juist woensdag lekte uit dat de Britse regering de lokale tak van Tata Steel mogelijk met honderden miljarden wil steunen, en mogelijk zelfs mede-eigenaar wordt. Volgens de werknemers in IJmuiden is de fabriek van hun Britse collega’s verlieslatend. Ze vrezen dat zij voor dat verlies moeten opdraaien.

De hoogovens-medewerkers die woensdag staken, gaan daar gewoon mee door.

