Pelletfabrieken in North Carolina gesteund met Nederlandse miljarden

Amsterdam - Dankzij miljarden euro’s aan Nederlandse subsidies schieten de pelletfabrieken in de Verenigde Staten als paddenstoelen uit de grond. Amerikaanse bomen worden gekapt en tot kleine houten blokjes geperst. Die gaan dan helemaal de oceaan over om in Nederland in een biomassacentrale te eindigen. Dat klinkt niet logisch, en omwonenden hebben hun bedenkingen. Maar het gesubsidieerde hout levert banen op in een gebied dat het goed kan gebruiken.