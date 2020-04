TKH merkt eerste gevolgen coronacrisis

HAAKSBERGEN (AFN) - Technologiebedrijf TKH merkt dat de coronacrisis invloed heeft op de omzet en het resultaat. De onderneming had maar in beperkte mate last van de lockdown in China, maar merkt er veel meer van dat landen als Italië, Frankrijk en de Verenigde Staten op slot zijn gegaan. De invloed van het virus zal daarom in het tweede kwartaal groter zijn.