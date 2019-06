Voorloopig geen vonnis in zaak De Mol vs. Facebook over nepadvertenties

De zaak diende twee weken geleden in kort geding voor de rechtbank in Amsterdam. De Mol wil dat Facebook meer zijn best doet om advertenties waarin tegen zijn wil gebruik wordt gemaakt van zijn naam of portret, direct te verwijderen. In deze advertenties wordt mensen aangemoedigd om geld te steken in bitcoininvesteringen van De Mol, waar hij in werkelijkheid niets mee te maken heeft. Mensen die in de advertenties trappen, zijn hun geld kwijt.

De rechter had de partijen gevraagd verder te praten, waarna afgelopen woensdag nog eens besloten zou kunnen worden of er een vonnis gewenst zou zijn. Donderdagavond maakte De Mol via een woordvoerder bekend dat men nog tot 15 juli de tijd had genomen om er uit te komen. Daarna kan alsnog besloten worden om vonnis te laten wijzen door de president van de rechtbank.