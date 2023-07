Premium Het beste van De Telegraaf

Landbouwminister Piet Adema weigert op foto te gaan met pluimveevoorman Parlementaire vleesschaamte! Caroline een van de weinige Kamerleden op NLVoedt Festijn

De BBB-fractieleidsters in de Eerste en Tweede Kamer, Ilona Lagas (l.) en Caroline van der Plas gaven wél acte de présence op het eetfestijn van de vlees, zuivel- en groentesector in Nieuwspoort. Ⓒ FOTO’S Jos van Leeuwen

De vermaarde Binnenhof Barbecue is voortaan binnen. Gebrek aan buitenruimte rond het nieuwe Kamergebouw noopte de organisatoren saté van de grill in de buitenlucht te vervangen door schoteltjes kalfsvlees binnen in perscentrum Nieuwspoort. Hoewel dat recht onder hun vergaderzaal zit, kwamen er echter nauwelijks Kamerleden opdagen.