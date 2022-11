Spaarrente voor het eerst in zes jaar terug op 1%

Bij de bank kan maximaal €100.000 gespaard worden tegen dit flexibele rentepercentage, waarbij vrij opgenomen en gestort kan worden. Er is geen minimaal bedrag dat gestort moet worden.

„De laatste keer dat de flexibele spaarrente op 1% stond was in juni 2016”, zegt spaarexpert Amanda Bulthuis desgevraagd. De laatste keer dat de gemiddelde spaarrente op dat percentage lag is zelfs alweer zeven jaar geleden, in 2015. Dat is nu nog lang niet het geval: de bekende grootbanken zitten nog allemaal onder de 0,5%. Rentes, zoals die van de Europese Centrale Bank, zijn dit jaar over het algemeen gestegen. De spaarrente volgt doorgaans.