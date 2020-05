'Bayer nadert akkoord met groot deel Roundup-klagers'

Bayer zou nu met 50.000 tot 85.000 mensen een schikking hebben getroffen. Die krijgen een bedrag van enkele duizenden dollars tot enkele miljoenen dollars, afhankelijk van hoe ernstig hun situatie is. Het akkoord is onderdeel van een plan van Bayer om de Roundup-claims zo snel mogelijk af te handelen. Daar zou het Duitse chemieconcern tot 10 miljard dollar voor over hebben.

De schikkingen zouden volgende maand worden aangekondigd. Dan zouden de advocaten van de klagers ook hun handtekening onder het bereikte akkoord zetten.

Bayer kocht Monsanto in de zomer van 2018 voor 53 miljard euro. Sindsdien is de beurskoers van Bayer, mede door de Roundup-claims, met 42 procent gedaald. Daarmee verdween zo'n 36 miljard euro aan marktwaarde.