Zakenbank van beroemde dynastie terug in eigen handen Steenrijke bankiersfamilie Rothschild op weg naar beursexit

Door Mark Garrelts

Mayer von Rothschild, grondlegger van bankiersdynastie. Ⓒ Wikipedia

De aandeelhoudersvergadering in Parijs op donderdag was waarschijnlijk de laatste kans voor (particuliere) beleggers om topman Alexandre Rothschild van de beroemde gelijknamige bank nog in het openbaar aan de tand te voelen over zijn beleid in het afgelopen jaar. Rothschild &Co, de zakenbank van de steenrijke familie, is op weg om van de Franse beurs te vertrekken.