Oud-staatssecretaris Medy van der Laan nieuwe baas bij bankenclub NVB

Van der Laan, momenteel nog voorzitter bij Energie-Nederland, gaat het stokje overnemen van Chris Buijink die na twee termijnen als voorzitter bij de NVB, de belangenbehartiger in de bankensector, op 1 juli met pensioen gaat. Het NVB-bestuur gaat de voordracht van de nieuwe voorzitter nog voorleggen aan de leden.

In een reactie laat Van der Laan weten dat de bankensector de komende jaren voor grote uitdagingen staat waaronder een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming en verdere digitalisering. Zij wijst er op dat de sector hierin kan vooroplopen en een belangrijke maatschappelijke rol vervullen.

Staatssecretaris

In het tweede kabinet-Balkenende was Van der Laan als vertegenwoordiger van D66 in 2003 nog actief als staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In 2006 stapte zij samen met partijgenoten Alexander Pechtold en Laurens Jan Brinkhorst uit het kabinet vanwege de onvrede over het vreemdelingenbeleid.

In 2015 kwam Van der Laan aan het roer te staan bij Energie-Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven. Eerder had zij ook nog de functie van algemeen directeur bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland.