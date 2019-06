Nederlander blijft niet thuis voor toeslagen

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De onderzoekers keken of er veel huishoudens waren met precies het inkomen waaronder je moet blijven om voor toeslagen in aanmerking te komen. Maar daar bleek geen sprake van.

Uit hun onderzoek blijkt namelijk dat mensen geen moeite doen om hun inkomen (of vermogen) onder de toeslagengrenzen te houden. Dat zou in sommige gevallen wel kunnen lonen, want iemands netto inkomen kan zelfs minder worden als bij bruto meer gaat verdienen.

Complex

Dat gebeurt als dat extra salaris er precies voor zorgt dat iemand boven de inkomengrens komt van bijvoorbeeld de huur- of zorgtoeslag. Het wegvallen van de toeslagen kan dan zwaarder wegen dan het extra salaris, waardoor je minder overhoudt op de bankrekening.

Maar toch ontdekten de onderzoekers niet dat mensen daarom massaal onder die toeslagengrens bleven zitten met hun inkomen. Als verklaringen daarvoor geven zij de complexiteit van het belastingstelsel en het feit dat huishoudens hun inkomen vaak niet zomaar en snel aan kunnen passen.

Toch vinden de onderzoekers een harde inkomensgrens voor toeslagen wel onrechtvaardig. „Hoewel wij geen bewijs vinden voor sterke lokale gedragseffecten rondom de toeslaggrenzen, is een harde grens waarbij een toeslag ineens vervalt problematisch vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid”, schrijven ze. „Dit zorgt namelijk voor een sterk verschillende behandeling van vergelijkbare huishoudens net onder en net boven de grens.”