Wereldhave: geen informatie van Hudson's Bay

Wereldhave zegt dat Hudson's Bay goed is voor 1,2 procent van de zogeheten bruto huurinkomsten en de op negen na grootste huurder is van het bedrijf. Het huurcontract met Hudson's Bay Nederland loopt tot 2037, met een garantie van het Canadese moederbedrijf tot 2027.

Wereldhave is al verschillende scenario's voor de locatie in Tilburg aan het bekijken. Het gaat om een winkel in het centrum van de stad. Wereldhave stelt dat de locatie goed perspectief biedt voor andere mogelijkheden buiten retail, zoals kantoren, vrijetijdsbesteding, woningen en studenthuisvesting.