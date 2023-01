Datagebruik rond oud en nieuw naar nieuw record

Volgens VodafoneZiggo werden de netwerken massaal gebruikt en is de stijging ten opzichte van vorig jaar met name te verklaren door de afwezigheid van coronamaatregelen. ,,Dit jaar was er geen lockdown. Eind 2021 vierde Nederland door coronamaatregelen oudejaarsavond vanuit huis. Nederland is afgelopen nacht weer massaal op pad gegaan.”

Nederlanders gebruiken volgens de providers steeds vaker apps als WhatsApp of sociale media om elkaar de beste wensen te geven voor het nieuwe jaar. Bij KPN werden tussen 22.00 gisteravond en 04.00 vanmorgen 1,2 miljoen sms'jes verstuurd. Vorig jaar waren dat er 1,4 miljoen. Ook was er een lichte daling in het aantal telefoontjes, dat waren er afgelopen nacht ruim 3,9 miljoen, 200.000 minder dan een jaar eerder. Bij VodafoneZiggo ging het om 17% minder mobiele telefoongesprekken. ,,Aan de cijfers te zien brachten Nederlanders oudejaarsavond en - nacht weer samen door”, aldus de provider.

KPN stelt dat het mobiele netwerk de nieuwjaarsnacht ’goed heeft doorstaan’. Ook bij T-Mobile en VodafoneZiggo zijn naar eigen zeggen geen grote problemen geweest.

De providers zagen het mobiele dataverkeer op hun netwerken vorig jaar opnieuw toenemen. Bij T-Mobile ging het gemiddeld om een stijging van 20% per dag ten opzichte van 2021 en de verwachting is dat die groei doorzet.