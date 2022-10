Bedrijvigheid ondernemingen omlaag, recessie in Europa aanstaande

Daarmee lijkt een recessie in Europa ook aanstaande. Sommige economen denken zelfs dat een deel van de eurozone, zoals Duitsland, al te maken heeft met krimp.

De samengestelde inkoopmanagersindex van de eurozone, waarmee de bedrijvigheid in zowel de industrie als de dienstensector wordt gemeten, kwam uit op 48,1. Alles onder de 50 duidt op krimp, alles daarboven op groei. In augustus kwam die economische graadmeter nog op een stand van 48,9 uit.

In landen als Duitsland, Italië en Spanje nam de bedrijvigheid in de dienstensector af. In Frankrijk was er nog wel groei en zelfs een toename ten opzichte van een maand eerder. Bedrijven in de dienstensector in de eurozone hebben door de fors gestegen prijzen en de afgenomen vraag weinig vertrouwen meer in de economie. Dat vertrouwen daalde naar het laagste niveau sinds mei 2020, toen de eerste golf van de coronapandemie nog in volle hevigheid woedde.

Verlaagde verwachtingen

Spanje verlaagde woensdag ook de verwachtingen voor de economische groei voor volgend jaar als gevolg van de inflatie en de hogere rente. De economie van het Zuid-Europese land groeit nu naar verwachting met 1,4 procent, denkt de Spaanse centrale bank. In juni ging de bank nog uit van 2,8 procent groei voor 2023. Vorige week schatte de Spaanse overheid de groei voor 2023 nog op 2,1 procent.

Vorige maand wees een peiling van persbureau Reuters uit dat er een kans van 60 procent is op een recessie in de eurozone binnen een jaar. Voor het Verenigd Koninkrijk werd die kans in een andere peiling op 75 procent gezet. In dat land, met een grote dienstensector, nam de bedrijvigheid in dat deel van de economie vorige maand het scherpst af sinds begin vorig jaar.