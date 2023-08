Doorstart VanMoof in het verschiet: ’Elektrische scootermerk Lavoie dichtbij overname’

Een maand geleden verklaarde de rechtbank in Amsterdam e-bikebedrijf VanMoof failliet. Het bedrijf ging bankroet na jaren van tientallen miljoenen euro’s verlies. Dat kwam onder andere doordat de reparatiekosten hoog waren en de fietsen vaak mankementen vertoonden. De e-bikes zitten vol eigen onderdelen van VanMoof, wat ook een financiële achilleshiel bleek.

Doorstart

Inmiddels zoeken de curatoren naar mogelijkheden voor een doorstart. Het Amerikaanse micromobility.com was naar eigen zeggen ook in de running voor een overname. Maar de topman van dat bedrijf meldde vorige week dat zijn bod was afgewezen. Micromobility.com maakt elektrische fietsen en steps en is actief in de Verenigde Staten en Europa.

Sinds de oprichting van VanMoof zijn wereldwijd 190.000 fietsen van het merk verkocht. VanMoof had in twintig steden wereldwijd eigen winkels. De bedrijfsonderdelen buiten Nederland vallen buiten het faillissement.

Dinsdag werd bekend dat het bedrijf ook in Duitsland een faillissementsprocedure in gaat. De rechtbank in Berlijn bepaalde dat VanMoof zijn financiën uit handen moet geven aan een bewindvoerder. Het e-bikebedrijf heeft nog winkels in de Verenigde Staten, Ierland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Oostenrijk, Japan en Denemarken.

De curatoren van VanMoof en McLaren wilden geen commentaar geven op de berichtgeving.