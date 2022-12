Musk: Twitter gaat 1,5 miljard inactieve accounts verwijderen

Het doel van de ingreep is om ruimte vrij te maken voor namen van accounts. Wie een nieuw profiel aanmaakt kan dat immers niet een naam geven die al in gebruik is.

Hoeveel daadwerkelijke gebruikers Twitter heeft, is onduidelijk. Voordat de Tesla-topman de berichtendienst overnam voerde hij nog een juridische strijd met het platform over precies dat onderwerp. Hij klaagde dat er veel minder menselijke gebruikers zouden zijn dan Twitter beweerde en veel meer geautomatiseerde accounts of bots.

Volgens de laatste kwartaalcijfers, over de periode van april tot en juni, telde Twitter 238 miljoen dagelijks actieve gebruikers.

Groei onduidelijk

Sinds Musk de baas is bij het socialemediabedrijf heeft hij al meerdere malen aangegeven dat het platform er recordaantallen nieuwe gebruikers bij heeft gekregen. Maar die gegevens zijn niet goed te controleren en precieze aantallen ontbreken.

Musk deed de aankondiging over het verwijderen van inactieve accounts via enkele tweets. Hij gaf ook aan dat er bij Twitter wordt gewerkt aan een software-update waardoor gebruikers eenvoudig kunnen zien wat de status van hun account is bij Twitter. Dan kunnen ze ook zien of ze een bepaalde ban hebben gekregen, waardoor hun account bijvoorbeeld niet meer in zoeklijsten voorkomt. Ook krijg je dan de reden te zien en hoe je bezwaar kunt maken.

Musk heeft al vaker gezegd dat hij ernaar streeft om de vrijheid van meningsuiting op Twitter zo veel mogelijk te vergroten. Maar hij krijgt ook veel verwijten omdat hij volgens critici toestaat dat beledigingen en andere haatzaaiende taal zich verspreiden.