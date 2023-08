Mabel van Oranje en oprichters Adyen verliezen miljarden: ’beleggers willen er massaal uit’

Amsterdam - Mabel van Oranje en de oprichters van Adyen moeten donderdag wellicht even slikken. Hun aandelen in de betalingenverwerker verloren op de Amsterdamse beurs bijna 30% van hun waarde. En dat kost ze vele honderden miljoenen euro’s aan beurswaarde. In totaal is zo’n €12 miljard verdampt.

Prinses Mabel van Oranje bij het Amsterdam Diner Ⓒ ANP/HH