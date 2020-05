Shell van favoriet naar gebeten hond bij sombere beursexperts

De teleurstelling over het snijden in het dividend heeft de Brits-Nederlandse oliereus voor de maand mei in de lijst met minst gewilde AEX-aandelen gezet, zo komt naar voren uit een enquête van Corné van Zeijl, analist bij Actiam onder 64 beursprofessionals.

Staalconcern ArcelorMittal staat bovenaan in de lijst met floppers. Verder zien de experts deze maand weinig brood in chipmachineabrikant ASML. Ook vastgoedfonds Unibail Rodamco valt uit de smaak.

De voedingsconcerns Ahold Delhaize en Unilever maken de dienst uit in de lijst van favoriete AEX-aandelen. Deze bedrijven zullen naar verwachting van de experts het minst geraakt worden door de coronacrisis.

Na de somberheid in de voorbije maand over het beursklimaat is het pessimisme onder de experts voor de maand mei enigszins getemperd. Zo’n 55% houdt er rekening mee dat de AEX na de forse opleving in april een terugtrekkende beweging zal gaan maken. Vooral het economische zware weer als gevolg van de coronacrisis geeft reden voor terughoudendheid. Slechts 19% gaat er van uit dat de hoofdgraadmeter in Amsterdam de weg omhoog gaat vervolgen.