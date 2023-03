’Leeftijdsgrenzen zijn achterhaald’

In haar pas verschenen boek De leeftijdloze samenleving roept de Zakenvrouw van het Jaar 2017 ouderen op om zich niet ’aan de zijlijn te laten parkeren’. Zij schrijft: ’Voor je het weet, koester je minder verwachtingen omtrent jezelf, geef je eerder op bij lichamelijke inspanning en laat je een intellectuele uitdaging sneller liggen.’

Daarnaast roept Elske Doets beleidsmakers, politici en de zorgsector op om ouderen een meer inspirerende omgeving te bieden. Zodat ouderen kunnen uitgroeien tot de collega’s boven de 70 of 80 die zij spreekt op reisbeurzen in de VS: „Juist vanwege de combinatie van levenservaring en een door kennis van zaken aangescherpt observatievermogen lijkt hun ondernemerschap aan kracht te winnen.”

Haar bedrijf Doets Reizen is weliswaar toegelegd op bestemmingen in Amerika, maar haar non-profit organisatie BuddyBold richt zich op de ouderenzorg in eigen land. BuddyBold brengt ouderen in contact met jongeren op een manier waarop beiden iets aan elkaar hebben.

Want senioren worden naar haar ervaring te cijfermatig benaderd. In de zorg zijn zij het onderwerp van een opdrachtenlijst die moet worden ’afgevinkt’. Zogenaamde ’zorg op maat’ pakt in haar ogen vaakt uit als een paternalistisch patroon. Zij beschrijft: ’Het onvermogen van ons zorgstelsel om contact te maken met de mensen voor wie het geacht wordt te werken.’

De politiek zou senioren zien als ’toekomstig probleem’ en ’kostenpost’. Doets merkt dat zij niet de mogelijkheden krijgen hun talenten te benutten: „Uit talloze SCP-rapporten blijkt dat veel onvrede onder ouderen voortkomt uit het gevoel te weinig invloed te hebben op de eigen situatie.”