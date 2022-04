Wilde staking bij Tata Steel

De laatste onderhandelingsronde die vanochtend om 10 uur zou beginnen is om die reden uitgesteld. Inmiddels is die wel begonnen. Eerder hebben werknemers verschillende toegangspoorten tot het bedrijfsterrein geblokkeerd. Hierdoor ontstonden er lange files. Deze acties zijn inmiddels achter de rug.

Later is bij de havens het werk volledig stil komen te liggen. Daar bevinden zich volgens betrokkenen ook FNV-onderhandelaars. De bonden en de directie van het staalbedrijf praten al weken over een nieuwe arbeidsovereenkomst voor de ruim negenduizend werknemers. De partijen kwamen er vorige week woensdag niet uit. FNV hield eerder die dag een flyeractie bij de poorten.

Struikelblokken zijn onder meer de prijscompensatie, loonsverhoging plus een verlenging van het generatiepact. Eerder noemde de vakbond het cao-voorstel (loonstijging van 1,3% plus €60 per maand) nog ’schokkend en schofferend’. De bonden en directie hebben tot vanavond de tijd om uit de impasse te geraken.

FNV had al eerder aangekondigd donderdag een ledenvergadering te beleggen waarin de resultaten van het cao-overleg zouden worden besproken.