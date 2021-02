Twitter maakt sprong op Wall Street

Verder ging de aandacht ook uit naar Coca-Cola dat 0,7 procent won. Ook het frisdrankbedrijf opende de boeken. Daaruit kwam naar voren dat vanwege de coronacrisis er minder frisdrank was verkocht. Onder andere de sluiting van de horeca en het afgelasten en schrappen van evenementen pakten voor het bedrijf negatief uit.

Ook General Motors (min 4,3 procent) gaf een kijkje in de boeken. De automaker verwacht dat het chiptekort, waar de autosector in zijn geheel mee kampt, negatief zal doorwerken op de resultaten. GM rekent op een operationele winst die door de chipproblematiek 1,5 miljard tot 2 miljard dollar lager zal uitvallen. Door het onderdelentekort liggen fabrieken noodgedwongen stil. Ook van branchegenoot Ford (min 1,5 procent) is bekend dat het met tekorten kampt.

Verder stonden winkelketen Walmart en softwaremaker Oracle in de belangstelling. De gedwongen verkoop van de Amerikaanse tak van filmpjesapp TikTok aan de twee bedrijven gaat naar verluidt voorlopig niet door. De regering van president Joe Biden werkt aan een grootschalige evaluatie van de stappen die zijn voorganger Donald Trump nam om de veiligheidsrisico's die bepaalde Chinese bedrijven vormen in te perken. Walmart verloor 0,4 procent. Oracle speelde eveneens 0,4 procent kwijt.

Speelgoedmaker Mattel deed in de afgelopen periode, met ook de feestdagen, goede zaken met de verkoop van bijvoorbeeld Barbie-poppen en Hot Wheels-autootjes. Het aandeel verloor evenwel 3,4 procent.

Techconcern Facebook (plus 1,2 procent) maakte bekend in een aantal landen voorlopig geen politieke content meer te plaatsen. Het gaat onder andere om Canada, Indonesië en Brazilië. Ook in de VS zal het platform politiek gevoelige content op de platforms verminderen.

De Dow-Jonesindex won in de vroege handel 0,4 procent op 31.485 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 3927 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 14.080 punten.

De euro was 1,2130 dollar waard, tegen 1,2101 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 58,47 dollar. Brentolie klom 0,4 procent in prijs tot 61,32 dollar.