’Wall Street opent hoger ondanks domper Cisco’

De indexfutures wijzen op een ongeveer 0,3% hogere opening van de belangrijkste beursgraadmeters.

Om half drie bleek dat de inflatie in januari 0,3% bedroeg, terwijl deze een maand eerder nog 0,4% was. Exclusief de volatiele voedsel- en energieprijzen bleef de inflatie ongewijzigd, terwijl op een vooruitgang van 0,1% was gerekend. Daarmee is de vrees voor een stevig oplopende inflatie in reactie op de enorme stimuleringsmaatregelen weer iets afgenomen.

Cisco begint waarschijnlijk ruim 4% lager. De netwerkbouwer kwam dinsdagavond weliswaar met meevallende winstcijfers naar buiten, maar het omzetcijfer over het vierde kwartaal viel tegen.

Twitter gaat daarentegen stevig hoger van start. Het socialemediabedrijf heeft minder last van de verbanning van Donald Trump dan gevreesd en rapporteerde meevallende omzet- en winstcijfers.