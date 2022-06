Beursblog: koopjesjacht op Damrak; Takeaway in hoofdrol

Amsterdam - De AEX houdt maandag in de late middaghandel de wind in de rug. Beleggers keren terug in de markt na de neergang afgelopen week. Vooral Unibail en Takeaway vallen in de smaak.