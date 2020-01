5 vragen: bevoordeelt het Kifid banken en verzekeraars?

Oud-rechter Evelien Ruinaard is nu voorzitter bij klachteninstituut Kifid. Ⓒ Serge Ligtenberg

Den Haag - Bij het klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) kunnen consumenten terecht met klachten over banken en verzekeraars. De branche betaalt de rekening. Al sinds de oprichting in 2007 klinkt kritiek dat het Kifid niet onpartijdig is. In reactie op vragen van SP-Kamerlid Alkaya beloofde minister Hoekstra (Financiën) een onafhankelijk onderzoek.